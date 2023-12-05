Kabine toplanıyor: Masada iki önemli başlık var...

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Külliye'de toplanması bekleniyor.
ÖNCELİKLİ GÜNDEM GAZZE
Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan bugün Katar'da İsrail'in soykırımı mezalim olarak nitelendirmiş ve bu soykırımın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için uyarıda bulunmuştu. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.
Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan, Almanya, Cezayir ve Katar'ı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASADA
Toplantıda ekonomik gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. OVP'nin kısa vadade etkileri, 11 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak yeni asgari ücret öncesi değerlendirmeler de masada olacak. Fahiş fiyatlar, enflasyona mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları üzerinde de ayrıntılı durulacak. Ayrıca, memur ve emekli ücret çalışmaları da toplantıda ele alınacak konular arasında. Son günlerde iç gündemde yer alan fenomenler ve gizli fon soruşturmasında gelinen son nokta değerlendirilecek.
YUNANİSTAN ZİYARETİ VE KÖRFEZ'İN ETKİLERİ
Toplantı kapsamında Körfez ziyaretinin yansımaları, bakanların mevkidaşları ile yaptıkları görüşmelerin detayları ve yeni projelerle ilgili atılacak adımlar konuşulacak.Başkan Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği Türkiye-Yunanistan ziyareti öncesinde yapılan hazırlıklar da değerlendirilecek.