Kabine toplanıyor: Masada iki önemli başlık var...

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Külliye'de toplanması bekleniyor.



ÖNCELİKLİ GÜNDEM GAZZE



Kabine toplantısının gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan bugün Katar'da İsrail'in soykırımı mezalim olarak nitelendirmiş ve bu soykırımın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için uyarıda bulunmuştu. Gazze'deki son durum, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze'ye yönelik Türkiye'nin insani yardım faaliyetleri konu başlıları olarak öne çıkıyor.





Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana hem yüz yüze hem de telefonla Filistin için yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Erdoğan, son olarak Suudi Arabistan, Özbekistan, Almanya, Cezayir ve Katar'ı ziyaret etti. 30'dan fazla liderle ise telefonda Gazze'yi görüştü. Kabinede, söz konusu görüşmelerinin neticeleri ve bundan sonra atılacak diplomatik adımların değerlendirilmesi bekleniyor. İsveç'in NATO'ya katılımı ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da toplantıda konuşulacak dış politika başlıkları arasında yer alıyor.