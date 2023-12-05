Kumar ve yasa dışı bahis oynayanlar ’Mengene’ye alındı! 188 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personelin katılımıyla "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Mengene-2 operasyonu düzenlendi.

Mengene-2 Operasyonu'nda 18 gözaltı | Video







Yasadışı bahis uygulamasında; 4 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 25 yasadışı bahis oynatan şahıs hakkında adli işlem yapılırken 59 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232 bin 767 Türk lirası para cezası uygulandı.







8 İŞ YERİ KAPATILDI



Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında; 12 bin 683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 99 kişi hakkında adli işlem, 104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1 milyon 114 bin Türk lirası para cezası uygulandı. Umuma açık 95 işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.







KUMAR OYNATMA MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ



Mengene-2 Operasyonunda ayrıca; 4 av tüfeği, 10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 tombala makinesi, 4 kumar/oyun makinesi, 67 bin 675 Türk lirası para, muhtelif miktarda döviz, muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.







İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.