MSB, Göktürk-1 uydusunun 7’nci yaşını kutladı

MSB, Türkiye'nin gözlem uydularından birisi olan Göktürk-1 uydusunun 7'nci yaşını kutlayan bir paylaşım yaptı.

5 Aralık 2016 yılında Fransız Guyanası'ndaki Koruou Fırlatma Merkezi'nden fırlatılarak göreve başlayan Göktürk-1 uydusuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 uydusu 7 yaşında; dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı, 82 bin 13 adet görüntü çekimi yaptı. Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen Göktürk-1, 05 Aralık 2016 tarihinde TSI 16.51.44'te uzaya fırlatıldı. GÖKTÜRK-1 Uydumuz 680 km yörünge yüksekliğinde, saniyede 7.5 km hızla hareket etmektedir. Göktürk-1 Uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli tarafından 7/24 komuta edilmektedir. Harekâtın uzay desteği kapsamında TSK'nın ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntü desteğinin sağlanmasında, uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji kazanımı, uzman insan gücü ve altyapının geliştirilmesi, orman alanlarının kontrolü, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi faaliyet alanında da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı" ifadelerine yer verildi.