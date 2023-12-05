Ogün Samast’ın yargılaması yarın başlıyor

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek 15 Kasım tarihinde tahliye edilmişti.

YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Dink cinayeti sonrası örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı kaydedilmişti.

DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

YARGILAMA YARIN BAŞLIYOR

Ogün Samast'ın 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması yarın başlıyor. Ogün Samast'ın hakim karşısına çıkması bekleniyor.