Soyer’in yerine kim geçecek? CHP İzmir’de aday adayı bolluğu

Kasım ayı başında gerçekleşen büyük kurultayda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sandıktan değişimcilerin adayı Özgür Özel çıkınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İZMİR'DE MEMNUNİYET ANKETİ YAPACAĞIZ DEDİ

Özgür Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Aydın'da da Özlem Çerçioğlu'nun yaklaşmakta olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterileceğini belirtip İzmir için ise memnuniyet anketi yapacağız dedi. Özel'in Soyer'in ismini açıklamaması İzmir siyasetinde hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Çok sayıda isim Soyer'in aday gösterilmemesi durumunda CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilmek için harekete geçti.

SOYER DE DAHİL 6 ADAY

Mevcut Başkan Tunç Soyer'in dışında CHP İzmir eski milletvekili Atilla Sertel, eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Buğra Gökçe, CHP İzmir İl Başkanlığına giderek Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

TUGAY BAŞVURUSUNU GENEL MERKEZE YAPTI

Soyer'den boşalması muhtemel koltuğa oturabilmek için yarışan adaylar bunlarla da sınırlı kalmadı. Kurultayda tavrını Özgür Özel'den yana koyan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da Büyükşehir aday adayı olarak başvuruda bulunanlar arasındaki yerini aldı. Tugay daha önce gazetecilerin 'Büyükşehir'e aday olacak mısınız?' sorusuna "Tunç bey aday olmazsa olurum" şeklinde yanıt vermişti. Tunç Soyer'in yeniden aday adaylığı başvurusu yapmasına rağmen Tugay'ın Büyükşehir için yola çıkması İzmir siyasetinde bomba etkisi yarattı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Tugay diğer adaylardan farklı olarak başvurusunu İzmir il başkanlığına değil Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne yaptı. Tugay'ın Ankara'da genel merkezde bir takım temaslarda bulunduktan sonra başvurusunu yine genel merkezi yapması siyaset kulislerinde: "Cemil Bey Genel Başkandan onayı aldı. Sonra da aday adayı oldu" yorumlarına neden oldu.

BATUR BOMBAYI PATLATTI

Günün son bombasını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur patlattı. CHP Genel Merkezi tarafından açıklanan başvuru süresinin bitmesine saatler kala Batur, İzmir İl Başkanlığına giderek Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura döneminde İZBETON Genel Müdürlüğü görevini yürüten Batur Nisan 1999 seçimlerinde Narlıdere Belediye Başkanı seçilmişti. 4 dönem Narlıdere'den belediye başkanı seçilen Batur Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Konak Belediye Başkanı olmuştu. Batur'un ismi daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçse de son anda ipi Tunç Soyer göğüslemişti. Şimdi tüm gözler CHP Genel Merkezinin yapacağını açıkladığı ön seçime çevrildi. Aday belirleme süreci sonrası CHP'den kimin büyükşehir belediye başkan adayı gösterileceği merak konusu oldu.