Sur, dünyaca ünlü markaların tercihi oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce 'sözde özerklik' bahanesiyle sokaklarına hendekler açılarak, el yapımı patlayıcılar döşenen 8 bin yıllık tarihe sahip Sur harabeye döndü. Devlet tarafından ihya edilen kent 8 yıl sonra cazibe merkezi haline geldi.Tarihi ilçe, her köşesinde artık müzik sesleri yükselen bir değer haline geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Konya, Kayseri, Mersin, Bursa, Batman, Van, Erzurum ve Hakkâri gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin gezdiği Sur'da özellikle araçların girmesinin yasak olduğu hafta sonları, mahşeri bir kalabalık oluşuyor.Operasyonun en yoğun yaşandığı Dört Ayaklı Minare ile kiliselerin bulunduğu Yeni Kapı Sokak'ta hendeklerin yerini ise, TOKİ'nin yaptığı işyerlerindeki dünya markalarının satıldığı mağazalar aldı. Sur'daki bu değişim en çok esnafın yüzünü güldürürken, İstanbul'dan eşiyle birlikte kenti görmeye gelen Engin Arslan, "Büyük bir değişim yaşandığını gördük. Buraların İstanbul'daki önemli merkezlerden bir farklı yok" ifadelerini kullandı.