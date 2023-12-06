4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheliye Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıttıkları ile dağıtılan soruları alarak sınavı kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.