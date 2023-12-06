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Giriş Tarihi: 6.12.2023 08:46 Son Güncelleme: 6.12.2023 09:00

4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 4 gözaltı kararı

Ankara’da 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınav sorularını çalarak dağıtan ve soruları alarak sınavı kazanan FETÖ mensubu 4 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheliye Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine başlatılan soruşturmada, şüphelilerin sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıttıkları ile dağıtılan soruları alarak sınavı kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 4 gözaltı kararı
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