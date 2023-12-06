Araba saltanatı sürüyor

CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait makam aracını vekil seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiğini SABAH gündeme getirmişti. Bu skandala rağmen İBB yönetiminin makam aracı tahsisinin Günaydın'la sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kontenjanından Parti Meclisi'ne seçilen Baki Aydöner, Genel Sekreter Yardımcıları Ozan Işık, Cem Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun'un da tüm masrafları İBB tarafından karşılanan makam araçlarını iade etmeyip kullandıkları öğrenildi. İBB iştiraki Kültür A.Ş'de bankamatikçi olarak çalıştığı öne sürülen Ozan Işık, Kılıçdaroğlu'na karşı sert söylemleri sonrası görevinden alındı.Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla Parti Meclisi üyesi seçildi ve CHP Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirildi. İBB'nin imkanlarını kullanmaktan çekinmeyen diğer isim de Cem Aydın oldu. İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu yıllarda CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Aydın, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na seçilmesiyle de CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı oldu. Son olarak Parti Meclisi'ne seçildi ve CHP Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirildi. CHP'de Parti Meclisi Üyeliğini koruyan Pınar Uzun Okakın da İmamoğlu'na yakınlığı sayesinde CHP'nin yeni yapılanmasında Teknoloji ve Sanayi'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Uzun yıllar Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonlarını yürüten Uzun'un İBB tarafından kendisine tahsis edilen aracı kullandığı öğrenildi. İBB Siyasi Partiler İlişkiler Koordinatörü Baki Aydöner'in de CHP Parti Meclisi'ne seçilmesinin ardından makam aracını iade etmediği öğrenildi.