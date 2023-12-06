Bakan Tunç: “Türk Dünyası Avukatlar Birliğinin kurulmasında fayda var”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayına katıldı. Kurultaya, Bakan Tunç'un yanısıra; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakan Yardımcıları Akın Gürlek ve Ramazan Can, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve davetliler katıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Bakanı Tunç, Türkiye olarak, yeni dış politika perspektifi ve dünya tasavvuru ile; aynı tarihi, dini ve kültürel kodlara sahip, Türk dünyasına mensup ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirecek politikalara ağırlık verdiklerini söyledi.

TÜRK DÜNYASI AVUKATLAR BİRLİĞİ KURULACAK

Türk devletleri ile önümüzdeki süreçte de ortak yürütecekleri çalışmaları geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Tunç, bu kapsamda avukatların mesleki konularda yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla Türk Dünyası Avukatlar Birliğinin kurulması için gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK

Hukuk tarihinin, bugünü anlamaya, yarını ise inşa etmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, son 21 yılda sessiz devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun olarak ve milletimizin ihtiyacını gözeterek yeniledik. Bu kapsamda; Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yeni düzenlemeler arasında yer almıştır. Yaptığımız reformlarla günümüzde Türk hukuku, ulusal ve uluslararası normlara uyum sağlayan, çağdaş dünya ile entegre bir hukuk sistemine sahiptir" ifadelerini kullandı.