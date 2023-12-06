Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle 7 Aralık 2023 tarihinde Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanının başkanlıklarında ve ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.