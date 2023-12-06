Çocuk istismarına geçit vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya temsilcileriyle buluşmasında son 6 ay içerisinde yurtiçinde yapılan çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'nda gerçekleşen Ankara Medya 180 Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 180 günde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim olmak üzere 502 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Operasyonlarla 6 ayda 100 terör eyleminin engellendiğini, bunların 82'sinin bombalı eylem olduğunu kaydeden Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 37'sinin ise sözde üst düzey terörist olduğunu, bunlardan 3'ünün kırmızı, 1'inin yeşil, 10'unun turuncu, 23'ünün de gri kategoride olduğunu kaydetti.Yerlikaya, "FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, bunların 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi."Şehir eşkıyaları" olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğün aktaran Bakan Yerlikaya, son 180 günde organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını, 1304'ü tutuklanırken 876'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğinin altını çizdi.Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) yönelik de bilgi veren Yerlikaya, Narvas'ın 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarların daha etkin analizini sağlamak için kurulduğunu anlattı.Yerlikaya, çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendiğinin ve 66 kişinin tutuklandığının altını çizdi.Tiktok'ta müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticileri hakkında da işlem yapıldığını kaydeden Yerlikaya, son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ünün tutuklandığını ifade etti.İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı sonrası aksama olup olmadığına ilişkin soruya Yerlikaya, her olayın tecrübe olduğunu ve bunlardan ders çıkardıkları yanıtını verdi. Yerlikaya, saldırının paramotorla yapıldığı yönünde tespitleri olduğunu belirterek, savunma konseptini bu yeni duruma göre güncellediklerini belirtti. Yerlikaya, soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.KADES mobil uygulaması üzerinden 968 bin 744 ihbar alındığını belirten Yerlikaya, 360 bin 330 önleyici ve 33 bin 951 koruyucu tedbir kararı alındığını dile getirerek, "Son 180 günde 98 bin 249 olay yaşanırken, bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. Toplam şüpheli sayısı 140, bunlardan 99'u tutuklandı, 38 şüpheli ise intihar etti. Son 11 ayda ise 269 kadın maalesef hayatını kaybetti" dedi.