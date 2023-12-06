Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış için yapılabilecekler, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı. Erdoğan, Şeyha Moza eşliğinde Katar Vakfı'nı gezdi, vakfın özel misafirleri için hazırlanan hatıra defterine imza attı. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, Şeyha Moza ile dünyaya ortak barış çağrısının yapıldığı Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Filistin İçin Tek Yürek inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz. Bugün harabeye dönüştürülen Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz" dedi.EmineErdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yılını kutladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı Türk kadınının, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da öncü olacağına yürekten inanıyorum. Tarihimizin dönüm noktalarından, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 89. yılını kutluyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.