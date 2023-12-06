Gazze mezalımı bölgesel savaşa dönüşmemeli

ERDOĞAN'DAN EXPO DEĞERLENDİRMESİ:

KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Savunma sanayii alanında Körfez'deki kardeşlerimizle çok farklı bir ivme yakaladık. Son hadiseler, bu alandaki işbirliğimizin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu ortaya koydu. Ortak üretim ve finansman dahil savunma sanayiindeki işbirliğimizi çeşitlendirmemizde fayda görüyorum.Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi ile Filistin halkıyla dayanışmayı açık ve net gösterdik. Gazze krizindeki bu ortak tavrımız, bölge ülkeleri olarak sorunlarımızı sahiplenme noktasında da bir örnek oldu. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları Temas Grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, bu temaslara devam edecekler. Gazze'de kısa süreli geçici insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Tabii bu fasılanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi.Netanyahu yönetimi, siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kâr kalmamalıdır. Türkiye olarak bölgeye yönelik insani yardımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar 12 uçak ve iki sivil gemi dolusu yardım malzemesini El-Ariş'e sevk ettik. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların, Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz, derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir. Garantörlük dahil, bölge ülkeleriyle birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.Suriye'nin istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engel, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit eden başta PKK, PYD/ YPG olmak üzere ayrılıkçı terör unsurlarıdır. Bu terör örgütlerinin kendilerini meşrulaştırma çabalarına karşı tüm kardeşlerimizin müteyakkız olmasını bekliyoruz. Suriye ihtilafına 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüm hedefliyoruz. Suriyelilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için de gerekli koşulların oluşturulması gerekiyor. Tüm aktörleri bu doğrultuda işbirliğine davet ediyoruz.ülkeleri ile Türkiye'nin ticaret hacminin son 20 yılda 13 kat artarak geçen sene itibarıyla 23 milyar dolara ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yeniden başlanması ve anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe girmesinin ticareti daha da artıracağına işaret etti. Erdoğan, Körfez ülkelerindeki insanların turistik seyahatlerinde en çok tercih ettikleri ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesinin ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Doha'da düzenlenen EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti. Erdoğan, Doha EXPO 2023 Fuarı'nda Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye pavilyonlarının düzenli ve güçlü olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Yaklaşık 80 katılımcı ülkenin olması Doha EXPO 2023'e ayrı bir güç katıyor. Temennimiz odur ki bundan sonraki dönemlerde bu katılımlar çok daha fazlasıyla olsun ve dünyadaki ticaret birbiriyle kaynaşsın. Bu küresel organizasyonu gerçekleştiren Katar yönetimine, başta kardeşim Temim'e Türkiye olarak şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum."KatarEmiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, 44. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin açılışında konuştu. Gazze'nin İsrail'in güvenlik meselesi olmadığını söyleyen Şeyh Temim, "Gazze meselesini, sanki tek başına ayrı bir meseleymiş gibi ya da Gazze Şeridi'nin tabi olduğu güvenlik düzenlemelerini gerektiren bir İsrail güvenlik meselesiymiş gibi çözmek mümkün değildir. Çözüm, işgalin sona ermesi ve Filistin halkının sorunlarının çözülmesidir" ifadelerini kullandı. Şeyh Temim, kadınların, çocukların, masum sivillerin kasıtlı olarak sistematik bir şekilde öldürüldüğü Gazze'de işlenen bu menfur suçun yaklaşık 2 aydır sürmesine izin vermenin uluslararası toplumun utancı olduğunu vurguladı.