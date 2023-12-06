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Giriş Tarihi: 6.12.2023 14:37 Son Güncelleme: 6.12.2023 14:40

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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