İstanbul’da 600 bin konutun dönüşmesi gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 600 bin konutun riskli olduğunu söyledi. Katıldığı televizyon canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, fay hatlarına yakın konut yapılmaması gerektiğini vurguladı. "Aşağıda müthiş bir güç var.Onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve ona uyum içinde hayatımızı sürdürmek gerekiyor" diye konuşan Özhaseki, şunları kaydetti: "İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1.5 milyon civarında da işyerimiz var. Bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz."