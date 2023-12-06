Lütfi Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan'ın cenazesi, dün Süleymaniye Camii Haziresi'ne defnedildi. Doğan'ın naaşı, önceki gün ikindi vakti Ankara Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından İstanbul'a getirildi. Öğle vakti Süleymaniye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Doğan'ın yakınları taziyeleri kabul etti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından merhum için dua edilirken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de tezkiye konuşması yaptı. Lütfi Doğan'ın cenazesi, daha sonra Süleymaniye Camii Haziresi'nde toprağa verildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze namazının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lütfi Doğan'ın hem bir ilim adamı hem siyaset adamı hem de fikir adamı olduğunu belirtti. Yılmaz, "Siyaset camiamıza, Diyanet ve ilim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Geride güzel ve örnek bir hayat bıraktı. Yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler, yaptığı çalışmalar geriye kalmış oldu. Millet olarak başsağlığı diliyoruz. Cenab-ı Allah, mekânını cennet etsin. Yakınlarına da metanet ve başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.