Meclis "dijital telif" için içerik üreticileriyle Google'ı bir araya getirecek

"KOMİSYONUMUZ ÜZERİNE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA HAZIRDIR"

Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının çok eski olduğuna işaret ederek, mevcut telif yasasının eskidiğini ve günün şartlarına cevap veremediğini aktardı.

Yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını kaydeden Yayman, özellikle basın kuruluşlarından bu konuda büyük bir talep olduğunu dile getirdi. Yayman, "Bir gazetede haber üretildiğinde, herhangi bir internet sitesi o haberi alıp kopyalamakta ve kendi haberi gibi sunmakta. Ama biz buna dijital telifi getirdiğimizde eminim ki en azından referans vermek veya bununla ilgili içerik üreticisine sembolik de olsa bir bedel ödemek suretiyle daha iyi bir çalışma ve daha iyi bir ekosistem kurmuş oluruz." ifadesini kullandı.

Google yetkilileriyle Meclis'in 27. Yasama Dönemi'nde yaptıkları görüşmenin ardından hem deprem felaketi hem de genel seçimler nedeniyle çalışmaların yarım kaldığını vurgulayan Yayman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından Google yetkililerini yeniden Komisyona davet edeceklerini bildirdi.

Telif yasasıyla ilgili yoğun taleplerin görmezden gelinemeyeceğini belirten Yayman, "Biz, bu taleplerle Google'ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz. Bu noktada komisyonumuz, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır. İnşallah Dezenformasyon Yasası'nı, Dijital Mecralar Yasası'nı çıkarttığımız gibi 'Telif Yasası'nı da çıkartırız. Artık dijital bir çağda yaşadığımız için içerikler farklılaşmıştır, zaman kavramı araya girmiştir ve daha fazla üretim söz konusudur. Bütün bu verileri değerlendireceğiz ve paydaşlarımızın talebi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun, Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız." diye konuştu.