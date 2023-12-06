Haberler Gündem Haberleri Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu’na saldırmışlardı... 2 saldırgan tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.12.2023 17:14

Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu’na saldırmışlardı... 2 saldırgan tutuklandı

Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu’yla trafikte kavga ederek milli futbolcuyu saldırıp hastanelik eden iki şüpheli gözaltına alınmalarının ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler Zekai K., ve Nurettin K., İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nce “Kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu’na saldırmışlardı... 2 saldırgan tutuklandı

Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu dün saat 16.30 sıralarında trafikte magandanın saldırısına uğradı. Saldırganlar Zekai K., ve Nurettin K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheli emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, şüpheliler Zekai K ve Nurettin K., "Kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanarak cezaevinde gönderilmesine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu’na saldırmışlardı... 2 saldırgan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA