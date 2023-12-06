Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu’na saldırmışlardı... 2 saldırgan tutuklandı

Ünlü futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu dün saat 16.30 sıralarında trafikte magandanın saldırısına uğradı. Saldırganlar Zekai K., ve Nurettin K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Oktay ve Başak Derelioğlu çifti saldırganları yatıştırmaya çalışsa da magandalar çifti darp etmeye devam etti. Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu olayın ardından hastaneye kaldırıldı.