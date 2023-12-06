Mossad'ın "üçüncü gözü" Selçuk Küçükkaya’nın davasına MİT raporu eklendi: Hedef Türkiye'de cinayet, adam kaçırma...

YARGILAMA BAŞLADI

17 sanığın yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 14 sanık, müştekiler Abdulhamit Çelik ve Hülya Çelik ile taraf avukatları katıldı. Geçtiğimiz celse MİT başkanlığından istenen, dosyadaki mağdurlara ait tüm bilgilerin devletin güvenliği veya iç, dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olup olmadığına dair rapor dosyaya eklendi.

MİT RAPORU DOSYAYA GİRDİ

MİT'den gönderilen raporda, İsrail İstihbarat Servisi'nin istihbarı yöntemler kullanarak para karşılığında bilgi aldığı bir dedektiflik şebekesi kurduğu, istihbarat servisinin özel dedektif Selçuk Küçükkaya'nın şebekesi vasıtasıyla, kamu kurumlarından elde ettikleri gizli verileri de kullanarak Türkiye'de cinayet, adam kaçırma, tehdit ve şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıkları kaydedildi.

ALGI OLUŞTURABİLECEĞİ RAPORDA YER ALDI

Raporda, bilgiler ve olası neticeleri dikkate alındığında, Türkiye topraklarında bulunan yabancı şahsıların kişisel verilerinin korunamadığı, can güvenliğinin sağlanamadığı gibi hususlarda uluslararası kamuoyunda bir algı oluşturulduğu anlatıldı. Türkiye'nin yabancı ülkelerin operasyon alanı olduğu algısına yol açtığı, bu durumun devletin iç ve dış siyasal yararlarına tehdit oluşturduğu raporda yer aldı.