Numan Kurtulmuş: Kadınların Meclis’te daha güçlü temsili için gayret edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 89. Yıldönümü Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, "Seçme yaşının 22'ye, seçilme yaşının da 30'a indirilmesi o günkü Türkiye için önemli bir yenilik, önemli bir gelişmeydi. Şimdi Allah'a çok şükür bir adım daha ileriye gittik. Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek Türk kadınının önünü açtığımız gibi Türk gençlerinin de önünü açmış olduk. Bunun Türkiye için fevkalade büyük bir kazanım olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim" diye konuştu. Kurtulmuş, kadınların seçilme hakkını elde etmeleri üzerine 18 kadın milletvekilinin Meclis'te yer aldığını ve kadınların temsil oranının yüzde 4.2 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Şu andaki TBMM'de kadın milletvekili arkadaşlarımızın oranı yüzde 20.1. Büyük bir merhaledir ama yeter mi? Yetmez. Önümüzdeki dönemlerde Türk kadınlarının çok daha güçlü bir temsille TBMM içerisinde yer almasını arzu ediyoruz. Bunun için hep beraber çalışıp gayret göstereceğiz" diye konuştu.Kurtulmuş, "28 Şubat sürecinde bir tek milletvekiline dahi müsaade edilmediğini, tempo tutularak dışarıya atıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Aynı şekilde bir tek öğretim üyesine müsaade edilmediğini, üniversitelerin dışına atıldığını, benzer şekilde bırakın kamu görevi yapan başörtülü insanların varlığına tahammül edememek, ülkenin halk oyuyla seçilmiş olan başbakanın eşinin bile resmi toplantılara sokulmadığı zamanları dün gibi hatırlıyoruz. Ümit ediyoruz ve öyle inanıyoruz ki bir daha Türkiye, böylesine çağ dışı günlere geri dönmeyecektir. Türk kadını, ister kültürel ister yaşam tarzı farklılıklarıyla, ne olursa olsun farklılıklarıyla toplumun içinde yer alacak, eğitim alanında iş, kültür, sanat, spor dünyasında, hiç şüphesiz siyaset dünyasında da layık olduğu yeri alacaktır" ifadelerini kullandı.