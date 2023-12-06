Pozitif süreç somutlaştı: Başkan Erdoğan yarın Atina’da

Güven artırıcı önlem toplantılarında gelinen son aşama masaya yatırılacak, eğitim, ortak yaz kampları ve arkeoloji gibi ortak işbirliği alanları müzakere edilecek. Bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Dünyanın yakın merceğe aldığı görüşme Yunan basını görüşmenin olumlu neticelerle sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunuyor. Yunan basınında vize kolaylığına yönelik çalışmaların da görüşüleceği aktarılıyor.



ÖNEMLİ KONULAR MASADA



Görüşmelerde ayrıca İsrail-Filistin gerilimi bağlamında Doğu Akdeniz'deki son durum, Rusya Ukrayna savaşı, göç konusu meselelerinin de masada olması bekleniyor. Sonuncusu Ankara'da gerçekleştirilen güven artırıcı önlemler toplantılarında da görüşülen iletişim noktası kurulması, milli ve dini bayramlarda tatbikat yapılmaması, harp okulları arasında spor müsabakalarının düzenlenmesi, ortak sempozyum- konferans üzerinde çalışılması, 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde tatbikat yapılmama momerandumuna uyulması gibi konular gündeme gelecek.



TEMENNİM İLİŞKİLERİMİZİN DAHA İYİ NOKTAYA ULAŞMASI



Başkan Erdoğan Berlin ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Yapacağımız işbirliği konferansıyla her şeyi konuşacağız. Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan'la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Biz düşmanları azaltalım, dostları çoğaltalım istiyoruz, inşallah bu adımı atarız. Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyalogu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok" dedi.