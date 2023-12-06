Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinde bakımsızlıktan ölüm kapanına dönüşen İETT otobüslerinde dün bir felaketin daha eşiğinden dönüldü. Bostancı-Taksim hattında çalışan Fahri Özan idaresindeki İETT otobüsünün motor kısmı, Üsküdar Bulgurlu Caddesi üzerinde ilerlediği sırada alev aldı. Dumanı gören sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün motor kısmında hasar oluştu. Caddede oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.