Son dakika: İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İyi Parti’den istifa etti

Son dakika haberleri: 14-28 Mayıs seçimlerinde "Millet İttifakı" adı altında CHP ile iş birliği yapan ve ağır bir hezimet yaşayan İyi Parti'de yaprak dökümü sürüyor. İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığına dikkat çekti.
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim."
GÖKÇEBEY İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ
Öte yandan Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2019 yılında üye olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Öztürk açıklamasında şöyle dedi:
"İki dönemdir bana vermiş olduğunuz destekle bana belediye başkanı olma gururunu yaşattınız. Bende bu kutsal görevde verdiğiniz desteğin karşılığı olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Görüldüğü lüzum üzerine 2019 yılında üye olduğum İYİ Parti'den bugün itibari ile üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet eden tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.