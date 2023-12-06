Tank ve keskin nişancılarla hastane kuşatması

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de hastane katliamlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 18 Ekim'de Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500 sivili katleden, 18 Kasım'da 'Vururuz' tehdidiyle Şifa Hastanesi'ni boşalttırarak tüm sağlık hizmetlerini durduran, 20 Kasım'da Endonezya Hastanesi'ni çalışamaz hale getiren İsrail bu kez 7 bin kişinin sığındığı Kemal Advan Hastanesi'ni hedefine koydu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, "İşgalciler Kemal Advan Hastanesi'ni, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı. Hastane çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı var. Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibiKemal Advan Hastanesi'nde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi krizi ağırlaştırdı" dedi.