Umudu hâlâ İyi Parti’de

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işbirliği teklifini reddeden İyi Parti'ye methiyeler düzerek şaşkınlık yarattı. "İyi Parti, iyi insanların partisi" diyen Özel, "Bundan sonra da Türkiye'de çok şey başaracağımız bir partidir" sözleriyle eski ortağından umudunu kesmediğini ortaya koydu. İstanbul ve Ankara gibi kritik büyükşehirler için de kapıları kapatan İyi Parti'ye peş peşe övgüler sıralamaya başlayan Özel, "İyi Parti, geçmişte işbirliği yaptığımız çok kıymetli bir parti. Birisinin yakasında 'güneş' görsem 'iyi insanla karşılaştım' derim. İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin" ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin kararına rağmen sonraki süreç için umudunu koruyan Özel'in, "Bundan sonra da Türkiye'de çok şey başaracağımız bir parti" ifadeleri ön plana çıktı.