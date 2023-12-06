Yargıtay’dan Ali İsmail Korkmaz kararı: Aksine “ihlal yoktur” dedi

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinde darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için "7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan" sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de karar vermişti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden görülen davada, sanık H.E.'ye "basit yaralama" suçundan ceza verilmesine hükmetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine incelemede bulunan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa'da düzenlenen "eziyet" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını, anılan temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını bildirdi. Daire, açıklanan gerekçelerle temyiz talebinin reddine, sanık H.E. hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasına karar verdi.