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Giriş Tarihi: 6.12.2023 18:10

Yargıtay’dan Ali İsmail Korkmaz kararı: Aksine “ihlal yoktur” dedi

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin yaptığı bireysel başvuru sonucunda hak ihlali kararı vermiş, hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar vermişti. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Yerel Mahkeme, sanık hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz talebinin reddine, sanık hakkında verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasına karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay’dan Ali İsmail Korkmaz kararı: Aksine “ihlal yoktur” dedi

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'teki Gezi Parkı eylemlerinde darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için "7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan" sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine de karar vermişti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden görülen davada, sanık H.E.'ye "basit yaralama" suçundan ceza verilmesine hükmetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine incelemede bulunan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa'da düzenlenen "eziyet" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını, anılan temyiz sebeplerinin incelenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını bildirdi. Daire, açıklanan gerekçelerle temyiz talebinin reddine, sanık H.E. hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasının onanmasına karar verdi.

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Yargıtay’dan Ali İsmail Korkmaz kararı: Aksine “ihlal yoktur” dedi
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