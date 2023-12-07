Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yeni operasyon: Sorumlu yönetici yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

KAPLAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alındı. Ankara Emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri Kaplan mahkemece verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNDEN SORUMLU YÖNETİCİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara İli genelinde 2016 ve 2023 yılları arasında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik devam eden operasyonel çalışmalar sonucunda; "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütünün kontrolünde bulunan eğlence mekânlarında eğlenmeye gelen vatandaşlar üzerinde baskı ve korku oluşturan kişilerden sorumlu olan,örgüt üyelerine suç eylemleri ile ilgili talimat veren ve örgütün işlediği suçları gizlemeye yönelik eylemde bulunan firari örgüt yöneticisi şüpheli Kanber Keskin yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kanber Keskin, "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" olmak üzere 3 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYHAN BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜNDE NELER OLDU

Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada yönetici pozisyonunda bulunan Mutlu Ayaş'ın, örgüte ait eğlence mekânlarının güvenliği koordine ettiği, mekânların kapısında duracak olan güvenlik görevlileri kendisinin seçtiği belirlenmesi üzerine organize ekiplerinin titiz çalışmasında Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yakalanmasın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARALARI ŞİRKET ÜZERİNDEN AKLADILAR

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün haksız olarak elde ettiği gelirlerin K.T.H., A.A. ve V.M.U. üzerine kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, K.T.H., A.A. ve V.M.U. gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A.ile V.M.U adli kontrol ile serbest bırakılırken K.T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT TETİKÇİLERİNDEN ÇEVRE YOLUNDA HAİN PUSU

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şikayetçi olarak ifade veren mağdurlarla iletişeme geçen Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü yönelik kişiden ifadesini geri çekmesini istedi. Mağdur şikayetini geri almayacağını belirtmesi üzerine

Ankara Çevre Yolu üzerinde örgütün tetikçisi Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi şikayetçinin ait araçı takibe aldı. Mağdur olup bitenden habersiz yolda seyir halindeyken arkadan yaklaşan araçın selektör yapması üzerine bir şey olduğunu düşünerek yavaşladı. Arkadan gelen tetikçiler, mağdurun yanından geçerek araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Mağdur çevre yolunun ilk çıkışından kaçarak güzergahta uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin arabada yaptığı ilk incelemede kurşunun arka koltukta kaldığını tespit etti.

AYHAN BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜ TETİKÇİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün tanıklarına yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi yakalanarak gözaltına alındı. Ankara emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Abdullah Doğruyol ile Mehmet Can Kuvezi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

EĞLENCE MEKANLARI KURŞUNLANDI

Ankara polisi, Çankaya İlçesinde bulunan 2 eğlence mekânının kurşunlanarak 1 kişinin vurularak yaralanması ve iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma olayında 2 kişinin darp edilerek yaralanması olayları ile ilgili olarak çalışma başlattı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Silahlı eylemleri planlayan ve gerçekleştiren kişinin; tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni Resul Polat olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde,Resul Polat ile örgüt üyesi ve yöneticilerinin Etimesgut İlçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler adrese operasyon düzenledi.

BALİSTİS YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda; örgüt yöneticisi Resul Polat ile birlikte örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D., M.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste suç örgütüne yönelik yapılan aramalarda; 2 askeri renkte balistik yelek ele geçirildi.

ÖRGÜTLER ARASI İÇ HESAPLAŞMA MI?

Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve nitelikli yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından söz konusu olayın Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı konusu araştırmaya başlandığı öğrenildi.

31 KİŞİ TUTURAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden içilerinde lider Ayhan Bora Kaplan ve 3 yönetici ile birlikte 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam edileceği öğrenildi.