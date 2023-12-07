Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri’ne damga vuracak

Türkiye, 31 Mart'ta Yerel Seçimler için sandık başına gidecek. Bu kritik seçimler öncesi parti ve ittifakların adayları da merakla bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye2nin 31 Mart'ta Cumhur İttifakı etrafında toplanacağını söyledi ve Cumhur İttifakı'nın Yerel Seçimlere damga vuracağının altını çizdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN MECBURİ ADDEDİYORUZ"

Yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti'yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye'nin önünü açacak. " dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA TAM MUTABAKAT VAR"

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE ORTAK ADAY"

Bahçeli, İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getirdi. Türkgün Gazetesi'ne konuşan MHP Lideri, "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullandı



AK Parti ve MHP'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi