Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu’ndan LGBT çıkışı: “Özgürlük maskesinin ardında mahkumiyet var”

''ÖZGÜRLÜK MASKESİNİN ARDINDA MAHKUMİYET VAR''

''Biz Dünya ÇAKOP olarak bu işe girdiğimiz zaman, kimlik karmaşası bireylerin gittiği hekimler ya da psikologlardan yeterli terapi alamadıklarını fark ettik. Ne yazık ki birçok yerde deneme yanılmayla bu çocukların bazıları kaybediliyor. Biz ise bu çocukların hatta yetişkinlerin elinden tutup onları sağlıklı bir hayata geçirmek istiyoruz. Hedefimiz çocukların kaybolmasına engel olmak. Çünkü şimdiye kadar ne yazık ki gençler hatta mütedeyyin aileler farklı yerlere gidip psikologlar ya da psikiyatırlar tarafından, '' kendinizi nasıl hissediyorsanız o kimlikte yaşayın '' diyerek, bu çocuklar ne yazık ki biyolojik kimliklerinin dışında bir kimliğe sürükleniyorlar.

Özgürlük denen maskenin arkasında aslında bir mahkumiyet var. Kişi o kimliğe mahkum ediliyor ve o kimlikle yaşatılmaya çalışılırken, hazzın vermiş olduğu o travmalar ne yazık ki bu kişilerde patolojik ve somotik birçok problemlere yol açıyor.'' İfadelerini kullandı.

Pandemi ile beraber çocuk ve gençlerde ciddi somatik ve patolojik sıkıntılar olduğunu gözlemlediklerinden dolayı bu sempozyumu düzenlediklerini söyleyen Öztürk, ''tüm profesyonelleri, psikologları, psikiyatrları, özellikle psikoloji öğrencilerini ve bu alanda anne baba olanları da bu sempozyuma davet ediyoruz'' diyerek, sempozyuma katılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.