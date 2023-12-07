İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun istifa etti

Uzun yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in hanımefendinin takdiriyle 3.12.2018 tarihinde başladığım İYİ Parti Niğde İl Başkanlığı görevimde bugün itibariyle 5 yılı doldurdum. Bugüne kadar görevimde kıymetli yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik.

Görevimizi Onurumuzla ifa ettik ve onurumuzla inandığımız yolda ilerledik. Göreve başladığımız günden bugüne dava arkadaşlarımla birlikte inanç ve ilkelerimizden hiç sapmadık. Bugüne dek aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımızla birlikte tüm zorluklara rağmen geçirdiğimiz zaman ve verdiğimiz mücadele oldukça kıymetlidir.

Partimiz ve davamız uğruna verdiğimiz tüm emek ve mücadele helali hoştur. Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var bizler Niğde il ve ilçe teşkilatları olarak aday adayı arkadaşlarımızı değerlendirme sürecindeyken, Bir arkadaşımız İl ve İlçe teşkilatlarımızı, yönetim kurulumuzu ve üyelerimizi hiçe sayarak verilen tüm emekleri görmezden gelip büyük bir saygısızlığa imza atarak bizi es geçerek Niğde Belediye Başkanlığına Aday Adaylığı başvurusu yapmış. Bu saygısızlığın yanı sıra kendisini davadan ve davaya emek ve gönül vermiş insanlardan büyük görerek; kendi ifadesiyle "Mevcut yönetim ve üyelerle çalışmak istemiyorum bu işleri ben ve ekibim yapar" şeklindeki söylemleri kabul edilemez. Şöyle ki kendisine geçtiğimiz dönemlerde Milletvekilliği sıralamasında 2. Sıra verilmiş fakat bu durumdan hoşnut olmayıp istifa etmiş olduğunu hatırlamak gerekir.

Bu yapılan Niğde halkına ve iyi parti teşkilatlarına büyük bir saygısızlıktır.

Bir diğer taraftan bakacak olursak; Bu süreçte partimizin başka ilden milletvekili ve Bölge koordinatörümüz olan kişi Niğde'de başka siyasi parti mensuplarıyla bağ evi toplantıları düzenlediğini öğrenmiş olmak bizleri ayrıca üzmüştür. Bu durum hem partisine hem de partisinin teşkilatlarına düpedüz saygısızlıktır. Düzenlenen bu Toplantılarda Niğde için il başkanı aramak yerine sorun varsa önce bizlerle görüşüp sorunu çözmesini dilerdik.

Tüm bunları yaparken önce kendi ilinde olan sorunlara ve önceki dönem partimiz milletvekili olan arkadaşının verdiği demeçlere dikkat edip çözüm odaklı olmasını beklerdik. Sorunun bütününü Niğde'de aramaktansa kendilerine de bir bakmaları önce o sorunları çözmeleri isabetli olurdu. Niğde yönetimleri için ismi geçenler ve konuşulan isimlerin ise geçmişte ne hatalar ve yanlışlar yaptıklarını seçimlerde başka kanallarla kendi partilerine karşı çalıştıklarını da hatırlatalım.

Sormak istiyorum, aday adayı arkadaşa buradan sormak istiyorum Niğde'de şu an hala görevinde olan belediye başkan yardımcısı olan kamu görevlisi şahsı ise yanında neden götürdün? Bu başkan yardımcısı için AK Partili Belediyenin Belediye Başkanı'ndan izin alarak mı götürdün yoksa bilmediğimiz başka hesaplar mı var? Bu şahıs bu pazarlığın neresinde yer alıyor.

Bu hesaplar partimiz için derinden tertip edilmiş meselelerdir. Unutmayın ki sizlerin bir hesabı varsa Niğde'de İYİ partiye gönül ve oy vermiş seçmeninde bir hesabı olacaktır. Bunlar bir gün tüm şeffaflığıyla açığa çıktığında ne söyleyeceklerini herkes merak ediyor. Bu yapılan saygısızlığı ve gizli hesapları ben bir partili olarak, il başkanı olarak asla kabul etmiyorum. Niğde il ve Merkez ilçe yönetimi, İl Divanı ve diğer birimleri ile bu haksızlığı ve kapalı kapılar arkasındaki hesapları asla ve kati şekilde kabul etmiyoruz. 2018 yılından bugüne kadar sürdürdüğüm. İYİ Parti Niğde il başkanlığı görevimden bugün İtibariyle İstifa ediyorum. Tüm Niğde halkına sonsuz saygılar ve sevgiler sunuyorum." ifadelerini kullandı.