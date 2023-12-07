Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonu: 18 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda Suriye uyruklu 18 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şüphelilerin tamamının 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca terör örgüte DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu 18 kişinin örgüte üye olduğu tespit edildi. Şüpheliler; jandarma ekiplerince Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ VE DELİLLER DOĞRULTUSUNDA'

Konuyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde birçok dijital materyalin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile alınan etkin pişmanlık ifadeleri ve elde edilen diğer deliller kapsamında yürütülen soruşturmada 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği tespit edilen Suriye uyruklu 18 şüpheliye yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı eliyle 4 Aralık 2023 günü saat 06.30'da Kahramanmaraş'ta 11, Hatay'da 3, Gaziantep'te 2, Kilis'te 1 ve Kayseri'de 1 adrese eş zamanlı adli işlem icra edilmiştir. 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 24 cep telefonu, 19 sim kart, 1 notebook, 8 hafıza kartı, 4 USB bellek, 1 sikke ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 18 şüphelinin alınan ifadelerine müteakiben Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevki üzerine yapılan sorguları neticesinde dosyadaki mevcut delil durumları esas alınarak 18 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verilmiştir."