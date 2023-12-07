TikTok ne kadar vergi ödedi? Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı sordu, TikTok yanıtladı

2021 yılında 93 milyon TL ödedik. Bu yıl Ekim ayına kadar 449 milyon TL vergi verdik. Burada suç teşkil eden bir şey, başka ülkede suç teşkil etmiyor olabiliyor. Tam tersi durumlar da oluyor. Akademik kuruluşlar ve STK'larla işbirliği yapıyoruz.

Üzerine konuştuğumuz canlı yayın sonrası önlemlerimizi yeniden gözden geçirme kararı aldık.