TikTok ne kadar vergi ödedi? Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı sordu, TikTok yanıtladı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı.
Komisyonda Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve 16 komisyon üyesi, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasının Genel Müdür Yardımcısı Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmanın Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru'dan oluşan ekibe kapsamlı sorular yöneltti.
Komisyonda kamuoyunda gündeme gelen "TikTok'un kapatılması" yerine Türk aile yapısına aykırı konular, dijital ortamda kara para aklama, 18 yaş altının korunması, sanal dilencilik, algoritma şeffaflığı konularında uyarılarda bulunuldu.
TİKTOK NE KADAR VERGİ ÖDEDİ?
Dijital Mecralar Komisyon Üyesi Şebnem Bursalı, TikTok'un kapatılması üzerine çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "TikTok ne kadar vergi veriyor? Türkiye'de kültürel adaptasyon için neler yapıyorsunuz? TikTok'un topluluk anayasası var mı? Türkiye'deki TikTok kullanıcılarının yaş ortalaması nedir?" sorularını yöneltti.
TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bu sorulara şu yanıtları verdi:
Biz resmî makamlardan suç teşkil eden konularda dönüşler alıyoruz. Resmî makamlardan gelen uyarılara uyma oranımız yüzde 97'dir. İlk altı ayda 107 talep aldık. Bunun içinde 3958 içerik var. Biz bunun yüzde 97'sini kaldırdık.
2021 yılında 93 milyon TL ödedik. Bu yıl Ekim ayına kadar 449 milyon TL vergi verdik. Burada suç teşkil eden bir şey, başka ülkede suç teşkil etmiyor olabiliyor. Tam tersi durumlar da oluyor. Akademik kuruluşlar ve STK'larla işbirliği yapıyoruz.
Üzerine konuştuğumuz canlı yayın sonrası önlemlerimizi yeniden gözden geçirme kararı aldık.