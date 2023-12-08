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Giriş Tarihi: 8.12.2023 12:54

AK Partili Saygılı’dan Soyer’e: Bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisini ziyaret eden Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont’u hükümeti şikayet edip muhalif olduğu için İzmir’in merkezi hükümetten hak ettiği yatırımı alamadığını öne sürdü. Soyer’in açıklamalarına AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan sonra bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılıdan geldi. Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hem yatırım açıklamasına hem de devlet İzmir’e yatırım yapmıyor eleştirisine yönelik, "İzmir’in CHP’li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor" diyerek cevap verdi.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Saygılı’dan Soyer’e: Bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: CHP Belediyeciliğinin ne bol kesesi varmış! İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor örneğin. İzmir'e verdiği sözlerini tutmuş-muş! Vaatlerinin yüzde 87'sini tamamlamış-mış(!) Belediye bütçesinin yüzde 41'yle, 66 Milyar TL'lik yatırım yapmış-mış(!) Peki; nerede bu yatırımlar; bu şehirde mi? 4.5 yılda doğrudan 5.5 Milyar Dolar devlet desteği alan CHP'li Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor.

İzmirli bu yatırımların olmadığını biliyor, biz biliyoruz, genel merkezleri de biliyor. Buhara dönüşen vaatler, buhara dönüşen bir bütçe var ortada… Soyer'e önerimizi tekrar ediyoruz; Allah'ın bildiğini, İzmir halkının bildiğini kimseden saklayamaz. Yok, eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın!" ifadelerine yer verdi.

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AK Partili Saygılı’dan Soyer’e: Bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor
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