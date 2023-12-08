AK Partili Saygılı’dan Soyer’e: Bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: CHP Belediyeciliğinin ne bol kesesi varmış! İzmir'in CHP'li Başkanı Soyer; bol keseden atmaktaki maharetiyle tarih yazıyor örneğin. İzmir'e verdiği sözlerini tutmuş-muş! Vaatlerinin yüzde 87'sini tamamlamış-mış(!) Belediye bütçesinin yüzde 41'yle, 66 Milyar TL'lik yatırım yapmış-mış(!) Peki; nerede bu yatırımlar; bu şehirde mi? 4.5 yılda doğrudan 5.5 Milyar Dolar devlet desteği alan CHP'li Büyükşehir Belediyesi; öyle bir dehlizin içinde ki; başını iki elinin arasına almakla kalmamış; bol keseden atmaya devam ediyor.

İzmirli bu yatırımların olmadığını biliyor, biz biliyoruz, genel merkezleri de biliyor. Buhara dönüşen vaatler, buhara dönüşen bir bütçe var ortada… Soyer'e önerimizi tekrar ediyoruz; Allah'ın bildiğini, İzmir halkının bildiğini kimseden saklayamaz. Yok, eğer; ben söylediklerimin arkasındayım diyorsa; reklam panolarındaki duyurularında kendisininkini değil; biten yatırımlarının fotoğraflarını paylaşsın!" ifadelerine yer verdi.