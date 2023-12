Başkan Erdoğan 6 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Atina’da barış mesajı verdi: Barışta dünyaya örnek olalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu. Özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan, Miçotakis ile görüşmelerinin ardından Atina'da başbakanlık binasında düzenlenen ortak basın toplantısında şu mesajları verdi:Bizler aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum, bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yoktur. Yeter ki hüsnüniyet ile hareket edelim. Büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.Başbakanla görüşmelerimizde Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dışişleri bakanlarımızın bu konuda çalışmaları kararlı bir şekilde ele almalarını istedik. Mevcut sorunlarımızı yapıcı diyalog, iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak samimi temennimizdir.Lavrion Kampı'nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkânı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim.Yunanistan'daki Türk azınlığı ve ülkemizdeki Rum azınlığı beşeri ve kültürel zenginliğimizin yapıtaşlarıdır. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Batı Trakya Türk azınlığının durumunda uluslararası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılması yönündeki beklentilerimizi ifade ettim. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.Sayın Başbakan ile Gazze başta olmak üzere işgal halindeki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Türkiye olarak en başından beri sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi dile getirdik. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin masum Filistinli sivilin canına kastedilmesi vicdanları yaralamaktadır. Uluslararası toplum işlenmekte olan insanlık ve savaş suçları karşısında sessiz kalmamalıdır. Kalıcı ateşkesin bir an önce tesisi, insani yardımların engelsiz akışının temini hepimizin önceliği olmalıdır.Münasebetlerimizde mevcut olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Yüksek düzeyli işbirliği konseyimizin beşinci toplantısını gerçekleştiriyor olmamız bu niyetimizin bir göstergesidir. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve kuruluş bildirgesinde ifade edildiği üzere yılda en az bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: "Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5.5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bardağın dolu tarafından konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" dedi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ortak basın toplantısında Türkiye ile gelecek nesiller için barış, ilerleme ve işbirliğinin hâkim olacağı bir yarın inşa etmeleri gerektiğini belirterek, "Yunanistan ve Türkiye barış içinde yaşamaya mecburlar. Anlaşmazlıklarını ortaya koyacak, samimi şekilde görüşecek ve sürekli çözüm arayacaklar. Bu fikir ayrılıklarında yakınlaşma olmasa da gerginlik de oluşmamalı" dedi. Miçotakis, Kıbrıs meselesinde de iki ülke arasında fikir ayrılığı olduğuna işaret ederek, Yunanistan için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dışında bir çözüm olmadığını, taraflar arasında diyaloğun yeniden başlaması gerektiğini savundu. Miçotakis, "Yunanistan'ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye'nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa'yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkân sağlanmasını ABKomisyonu'ndan talep etti ve bunu sağladı" dedi. İmzalanan bildirgenin her iki ülkenin de egemenliğinden doğan haklarına saygı çerçevesinde olduğunu belirten Miçotakis, bildirgenin iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini de teyit ettiğini ve işbirliği imkânlarını ortaya koyduğunu söyledi. İkili ilişkilerin sakin sularda ilerlemesini iki tarafın da başardığını dile getiren Miçotakis, "Bugün gelecek nesiller adına her iki taraf olarak bu sakin sulara uygun rüzgâr esecek bir yarın inşa etmeliyiz. Barış, ilerleme ve işbirliği yarını" diye konuştu.Başkan Erdoğan, "İşbirliğimizi geliştirmek maksadıyla atılabilecek adımları ele aldık. Üst düzey temasların devamı çerçevesinde aramızdaki diyalog kanallarının her seviyede açık tutulmasının önemini vurguladık. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilişkilerimizin olumlu günler temelinde ilerletilmesine katkı sağladığının altını çizdim. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında 'Atina Bildirgesi' ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. 2021 yılında oluşturulan ortak eylem planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Şu an itibaryla yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşası gibi ulaştırma projelerinin önemine işaret ettik. Gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.Ziyarette 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi' imzalandı. Bildirgede iki komşu ülke arasındaki bağların, bölgenin refahını ve dinamizmini önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Dostluk ve karşılıklı güven ortamında her iki toplumun yararı için ortaklaşa çalışmaya devam etme ihtiyacının vurgulandığı bildirgede, ikili ilişkilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi için her düzeyde etkili iletişim kanallarının ve mekanizmalarının önemine dikkat çekildi. Bildirgede ayrıca ortak çıkarlara yönelik adımları içeren pozitif gündemin yanı sıra yersiz gerginlik kaynaklarının ve bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacak askeri alandaki tedbirleri de içeren güven artırıcı önlemlere vurgu yapıldı.