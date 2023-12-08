Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TRT World Forum 2023’te konuştu

Bu yıl yedincisi düzenlenen TRT World Forum, dünyanın farklı coğrafyalarından uluslararası alanda isim yapmış akademisyen, siyasetçi, sivil toplum çalışanı, düşünce kuruluşu uzmanı, bürokrat ve gazeteciden oluşan 150'nin üzerinde konuşmacıyı İstanbul'da buluşturdu. Şişli'de bir otelde gerçekleşen ve iki gün sürecek forumun ilk günündeki programlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı. Burada konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistin'de bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların yanında hakikati de katletmenin arayışı içinde olduğunu söyledi. Altun, İsrail'in bu kez dünyayı yalanlarıyla rahatlıkla manipüle edemediğini, karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen hakikat mücadelesini bulduğunu ifade etti.

FORM "BİRLİKTE GELİŞMEK' TEMASIYLA HAYATA GEÇİRİLİYOR

Konuşmasına forumun bu yılki temasını anlatarak başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Forumumuz bu yıl "Birlikte Gelişmek" temasıyla hayata geçiriyor. Küresel sorunlara karşı üretmemiz gereken ortak çözümler var. Bugün bu uluslararası platformda, TRT World Forum'da İstanbul'da bizi bir araya getiren ana saik, ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretme arayışıdır, gayretidir. Zira hepimiz bugün bir yandan bir küresel adaletsizlikle ve bir yandan bir küresel acziyetle sınandığımızın bilincindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu belirsizlik çağında stratejik iletişim artık kamu politikasının ve uluslararası ilişkilerin tali bir unsuru olmaktan çıkmış, bir yandan etkin bir dış politika enstrümanına dönüşürken, öte yandan artık ulusal güvenliğin önemli başlıklarından biri haline dönüşmüştür. Bütün dünya yüzeyinde oluşan dezenformatif atmosfer, ülkelerin siyasi istikrarını, demokrasilerini, kamu sağlığını ve ekonomik ortamlarını tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Türkiye, bu durumu en sert ve en erken şekilde tecrübe eden ülkelerin başında gelmektedir" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ 10 YILDA TÜRKİYE'YE KARŞI DEZENFORMASYON SİLAHINI YOĞUN ŞEKİLDE KULLANDILAR"

Özellikle son 10 yılda Türkiye'nin küresel bir oyuncu haline gelmesine mani olmak isteyenler tarafından birçok hamle yapıldığını ancak tüm bunların başarıyla püskürtüldüğünü söyleyen Altun, "Türkiye'nin etkin bir bölgesel güce ve küresel oyuncu olmasından rahatsız olan aktörler, geçtiğimiz 10 yılda Türkiye'ye karşı dezenformasyon silahını yoğun şekilde kullandılar. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık FETÖ operasyonları, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Bütün bu olaylar sırasında Türkiye, hem içeriden hem dışarıdan çok ağır dezenformasyon saldırılarına maruz kaldı. Çok şükür ki bu dezenformasyon saldırıları Cumhurbaşkanımızın hakikat eksenli siyaseti sayesinde boşa çıkartıldı, başarısızlığa uğratıldı. Cumhurbaşkanımız, siyasete girdiği ilk yıllardan itibaren dönemin anti-demokratik, tek sesli ve vesayetçi medya düzenini karşı çok net bir başkaldırı ortaya koydu ve ona karşı mücadele etti. Ve bu sayede çok şükür Türkiye son 10 yılda farklı biçim ve içeriklerle karşımıza çıkan dezenformasyon kampanyalarına teslim olmadı. Dahası Türkiye bu son 10 yıllık süreçte, sadece kendisine yönelen dezenformasyon kampanyalarına, sosyal medya operasyonlarına karşı bir direniş hattı kurmadı; aynı zamanda uluslararası kamuoyunda da bir bilinç ihraç etti" şeklinde konuştu.

"DEZENFORMASYONLA BİREYSEL MÜCADELE HUSUSLARINDA YENİ MODELLER GELİŞTİRDİK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyon ile mücadele anlamında yapılan çalışmalar ve bunun olumlu sonuçlarından bahsederek, "Türkiye, bu süreçte hem kanuni düzenlemelerini yaptı hem de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Teyit Hattı gibi yapılarla yalan haberin kasıtlı yayılımına karşı bir kamu politikası ortaya koydu. Diğer yandan Türkiye, ulusal ve uluslararası alanlarda hayata geçirdiği işbirlikleri hayata geçirdi. Yine eğitim programlarıyla hem sosyal medya okuryazarlığı hem de dezenformasyonla bireysel mücadele hususlarında yeni modeller geliştirdi. Dezenformasyonla mücadele alanında günden güne imkan ve kabiliyetlerimizi artırıyor, geliştirdiğimiz bilgi, teknoloji ve kabiliyetleri sizin liderliğinizde dost ve müttefik ülkelere aktarabiliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda bu bağlamda son derece verimli faaliyetleri hayata geçirebiliyoruz. Son dönemde, gerek küresel salgın zamanında, gerek Karabağ savaşında, gerek Rusya-Ukrayna savaşında, gerekse de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı sistematik zulümlerde, soykırımda şunu gördük ki, doğru stratejik iletişim hamleleriyle, dezenformasyonun küresel ve bölgesel güç mücadelelerinde zehirli bir enstrümana dönüşmesine mani olabiliriz" diye konuştu.

"İSRAİL BU KEZ DÜNYAYI YALANLARIYLA MANİPÜLE ETMEK İSTEDİĞİNDE KARŞISINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE VERDİĞİMİZ HAKİKAT MÜCADELESİNİ BULDU"

Fahrettin Altun İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma da sert bir dille tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'de bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, mazlumların yanında Gazze'de hakikati de katletmenin arayışı içinde olduğunu söyleyen Altun, "İsrail sürdürdüğü vahşeti ve soykırıma varan katliamları gizlemek için sistematik şekilde yalan ve yanıltıcı haberler imal etmekte, bunları yaymaya çalışmaktadır. Bu, esas itibariyle İsrail'in kirli propaganda makinesinin alışageldiğimiz yöntemlerinden biridir. Ne var ki, İsrail bu kez dünya kamuoyunu yalanlarıyla rahatlıkla manipüle edememekte, karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz hakikat mücadelesini bulmaktadır. Cumhurbaşkanımız, İsrail'in gayrı meşru ve zalim saldırıları başlar başlamaz bize Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çatısı altında İsrail'in dezenformasyon saldırılarıyla mücadele edecek bir görev gücü kurmamız talimatını verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bir görev gücü oluşturduk. Hamdolsun İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik. Her ifşaat, İsrail'in yaşadığı meşruiyet krizini daha da derinleştirdi. Cumhurbaşkanımız bir yandan, bağımsız, coğrafi bütünlüğü olan güçlü bir Filistin devletinin kurulması için mücadele ederken, yine bölgede akan kanın durması için mücadele ederken öte yandan vizyonu ve liderliğiyle, bu kanı akıtan zalimlerin kendilerini yalan haberlerle aklama girişimlerinin engellemesine de vesile oldu. Biz önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda hakikat mücadelemizi canla başla vermeye devam edeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.