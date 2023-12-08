Dr. Sezercan Bektaş, Dijital Telif Yasası’nın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm aşamaları anlattı

Google, teknoloji devi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında ücret ödemelerini öngören Çevrim İçi Haberler Yasası doğrultusunda, Kanada merkezli haber kuruluşları ve şirketlerine yıllık yaklaşık 74 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti. Bu kararın ardından gözler Türkiye'de bu yasa için adımlara çevrilmiş, içerik üreticilerin haklarını korumaya ve korsan yayıncılığa engel olmak adına yapılan çalışmalar dikkat çekmişti. Dijital mecralarla ilgili atılan en büyük adımlardan biri olan 'Sosyal Medya ve Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 'Dijital Telif Yasası' ile ilgili çalışmalar da start aldı. Peki, Dijital Telif Yasası'yla sağlanacak olan haklar neler ve süreç nasıl ilerliyor? Dijital Telif Yasası'nı hukuki boyutlarıyla Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sezercan Bektaş, Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e anlattı.

Türkiye'de fikir ve sanat eserleri üzerindeki telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunuyor. Ancak dijital içerik üreticilerinin ortaya koyduğu eserleri korumak konusunda yetersiz kalan yasa, 1952 yılında yürürlüğe girmiş ve ilim, edebiyat, müzik, güzel sanat ve sinema eserleri olarak listelenmişti. Dr. Sezercan Bektaş, dijital telif yasasının bu noktada son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, dijital içerikleri korumakla ilgili yetersizliği şöyle anlattı: