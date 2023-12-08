FETÖ ve DEAŞ’a operasyon: 17 gözaltı

İstanbul, Adana ve Kayseri başta olmak üzere 6 ilde düzenlenen 3 ayrı operasyonda biri hükümlü firari olmak üzere 9 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları ve halen kamu görevlisi oldukları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Isparta, Denizli ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda tüm şüpheliler gözaltına alındı.Adana polisi, Mardin'de kamu kuruluşunda görev yapan ve hain darbe girişiminden sonra ihraç edilen, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıldır aranan Mehmet Akif Demirhan'ı Adana Sarıçam'da bir apartman dairesinde yakaladı.Kayseri'de ise hakkında 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen, adresi tespit edilerek operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan İstanbul'da DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 8 şüpheli operasyonla yakalandı.