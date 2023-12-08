Interpol’ün aradığı dolandırıcı yakalandı

"INTERPOL TARAFINDAN ARANAN DOLANDIRICI YAKALANDI"

Bu uygulamanın ardından dün bir denetim daha yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri özellikle Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Öldürme ve Cinsel Saldırı/İstismar suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla sahaya çıktı. 40 ekiple yapılan operasyonlar sonucu aralarında Interpol tarafından Mavi Bültenle aranan yabancı uyruklu dolandırıcı olan ve hakkında 17 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olan Nurbek Y'nin de aralarında bulunduğu 34 hükümlü daha yakalandı. Hükümlüler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.