İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyon düzenledi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin, 2014 KPSS Sınavı öncesinde FETÖ tarafından kurulan sözde Sınav Çalışma Evleri'nin sorumlusu oldukları, deşifre olmamak adına operasyonel hatlar üzerinden Sınav Çalışma Evleri'nde kalan kişilerle irtibat sağlayarak sözde tedbirler uyguladıkları ve söz konusu kişilerin halen aktif kamu personeli oldukları ifade edildi. İddialara göre 3 şüphelinin, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin, 2014 KPSS Sınavı öncesi sözde Sınav Çalışma Evleri'nde kalacak olan öğrencileri farklı illerdeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin arasından seçerek İstanbul'a getirdikleri ve kamuya yerleştirmek üzere Sınav Çalışma Evleri'ne yerleştirdikleri saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının "Ankesör ve Büfe Araması" olarak adlandırılan örgütsel iletişim modeline uygun olarak irtibat kayıtlarının olduğu ve askeri öğrencilerle de örgütsel anlamda ilgilendikleri tespit edildi.