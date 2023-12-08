Mersin’de PKK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, aralarında terör amaçlı kamu malına zarar verme, bir kamu görevlisinin konutuna molotof atma ve bazı sokak eylemlerine katılanların da bulunduğu 5 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.