Muğla’da Vebitcoin vurgununa kara para aklama operasyonu! 8 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma neticesinde, 2021 yılında Muğla'da düzenlenen Vebitcoin Kripto Para Borsası operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Kripto para platformu Vebitcoin vurgununda, 372 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen operasyonun devamı olarak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kara para aklama suçu ile ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli Menteşe'de, 1 şüpheli Adana'da 1 şüpheli Denizli'de 2 şüphelinin yurtdışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olmak üzere toplam 10 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman, 22 bin 690 TL para, 3 adet Kripto varlık soğuk cüzdanı ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca 2012 model Range Rover ve 2011 model Mercedes C180 marka araçlar ile 2 adet motosiklete şerh konulmak üzere el konuldu ve mal varlıklarına el konulması için tüm kurum ve kuruluşlara talimat gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararı verildi. Firari 2 şüpheli hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı verildi.