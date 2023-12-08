Oktay Derelioğlu’na saldırıyla ilgili yeni görüntüler çıktı

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, önceki gün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de bir başka araç sürücüsüyle trafikte yol verme tartışması yaşadı. Yaşanan bu tartışma, iddialara göre araç sürücüsü Zekai Karaçoban ve kardeşi Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu'nun önünü önce kestiler sonrada dövdüler. Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen iki kardeş 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

BİRİ SAĞDAN BİRİ SOLDAN GİDİYOR

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, Oktay Derelioğlu ile diğer araç sürücüsü şüpheli Zekai Karaçoban aynı şeritten kamera görüntüsüne takılıyor. Zekai Karaçoban'ın aracı sağdan Oktay Derelioğlu'nun aracı sol şeritten gidiyor. Görüntülerde Nurettin Karaçoban'ın araçta olmadığı kaldırımda beklediği görülüyor. İki aracın birbirini sıkıştırdığı anlarda araçlar duruyor. Kaldırımda bekleyen Nurettin Karaçoban Oktay Derelioğlu'nun aracına doğru yöneliyor. Bu sırada Zekai Karaçoban'da aracıyla Oktay Derelioğlu'nun önünü kesiyor.

DERELİOĞLU İNERKEN TEKME ATIYOR

Görüntülerde, Nurettin Karaçoban, Derelioğlu'nun kapısını açıyor. Tartışma yaşandığı görülüyor. Araçtan inen Oktay Derelioğlu Nurettin Karaçoban'a tekme atıyor. Ve kavga başlıyor. Derelioğlu'nun eşi de araçtan inerek ayırmaya çalışıyor. Çevredekilerin gelmesiyle kavga 30 saniye sonra son bulunuyor. Bu sırada yaşanan kavgada Derelioğlu ile şüpheli yere düşüyor.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darbetmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darbetmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı tarafta düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.