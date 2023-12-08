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Giriş Tarihi: 8.12.2023 11:32

İzmir için dev borçlanma talebi meclis gündeminde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kötü yönetimi büyükşehir belediyesini borç batağına sürükledi. Soyer Mart 2019’da bir önceki başkan Aziz Kocaoğlundan devir aldığı 3 milyar liralık borcu aradan geçen 4.5 yıllık süreçte 17 milyar liraya çıkarttı. Soyer yeni bir borçlanma için Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki isteyecek. Meclis onay verirse Soyer’in başkanlığın yaptığı büyükşehir 500 milyon lira daha borçlanmaya gidecek.

ERTAN GÜRCANER
İzmir için dev borçlanma talebi meclis gündeminde

Göreve geldiği günden bu yana mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü satan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğer yandan da döviz kurundan milyarlarca liralık borçlanmaya gitti. Bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'ndan Mart 2019'da Büyükşehir Belediyesini 3 milyar lira borçla devir alan Soyer aradan geçen 4.5 yıllık süreçte borç yükünü 17 milyar lira seviyesine çıkardı.

GİDERAYAK 500 MİLYON DAHA BORÇLANACAK

Büyükşehir belediyesini borç batağına sürükleyen Soyer çalışanların geriye dönük alacaklarını dahi ödemekte zorluk çekmeye başladı. Soyer seçime 4 aydan az bir süre kala Büyükşehir'in borç yüküne yenilerini eklemek için harekete geçti. Pazartesi günü gerçekleştirilecek belediye meclis toplantısında Soyer 500 milyon liralık yeni biri borçlanma için meclis üyelerinden yetki isteyecek. Eğer meclis önergeyi oylarsa Büyükşehir Belediyesi adına finans kuruluşları ile görüşmeleri Soyer yapacak. Önergeye göre çekilecek kredi ulaşım ve altyapı yatırımları ile kamulaştırma çalışmalarında kullanılacak. Son borçlanma ile birlikte Büyükşehir'in borç stoku 18 milyar lira seviyesine yükselmiş olacak.

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İzmir için dev borçlanma talebi meclis gündeminde
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