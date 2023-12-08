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Giriş Tarihi: 8.12.2023 20:45

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması AB Komisyonunca onaylandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunan adalarına turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını bildirdi.

DHA
Yunan adalarına kapıda vize uygulaması AB Komisyonunca onaylandı

Yunan adalarına turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışma AB Komisyonunca onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina'yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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Yunan adalarına kapıda vize uygulaması AB Komisyonunca onaylandı
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