Anayasa Mahkemesi’nden örgüt maddesine iptal: ‘Yasal düzenleme gerekiyor’

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere örgüt üyesi gibi ceza verileceğine" yönelik düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 4 ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi. İptal kararı ile birlikte bu maddeden cezalandırılan binlerce kişinin davasının düşmesinin yolu açıldı. Bu yolla Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a açılan davanın da düşmesi bekleniyor.Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendiren İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı, oluşan kanun boşluğu için düzenlemenin şart olduğunu belirterek, "AYM'nin bu kararından sonra bir yasal düzenleme gerekiyor. Burada örgüte yardım fiilinin karşılıksız kalması söz konusu olacak. Bu yasal boşluğun bir mevzuatla TBMM tarafından doldurulması gerekiyor. Parlamentonun örgüt üyesi olmayan ama örgütün faaliyetlerine yardım eden, örgüt adına bazı faaliyetlerin icra edilmesinde etkin rol alan kişilerin bu fiilleri nedeniyle cezasız kalmamaları için bu yasal boşluğu doldurması gerekiyor. Aksi takdirde örgütün faaliyetlerini kolaylaştıran, faaliyetlerinin sonuca ulaşmasının temini için bazı icralarda bulunan kişilerin bir ceza almadan müeyyidesiz kalmaları sonucunu doğurur ki bu hukuka da uygun olmaz. Bu boşluğun doldurulması gerekiyor" dedi.