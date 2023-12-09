Bakan Uraloğlu, Muğla’daki dev projenin açılışını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, dev projenin açılışını yapmak için Muğla'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Milas Ören'deki 25 bin teknelik Tekne İmal Çekek Yerinin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe de cağ atladığını belirterek "Çünkü bizim için denizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. Denizlerimiz bizim 'Mavi vatan'ımızdır. 2002 yılından bu yana bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için çok önemli atılım ve politikalar gerçekleştirdik" dedi. Türkiye'de 2002 yılına kadar neredeyse sadece İstanbul Tuzla'da sıkışmış olan bir tersanecilik faaliyetinin söz konusu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Vergi yüklerinden bunalmış bir denizcilik sektörü vardı. Ama AK Parti hükümetleri olarak bu gidişata 'dur' dedik. Hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris Mou'da 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana beyaz listedeyiz" dedi.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Bakan Uraloğlu, Akdeniz'in tümünde ve Ege'de dolaşan mega yatlar dahil olmak üzere yüzlerce tekneye hizmet verecek olan Milas Ören Yat İmalat ve Çekek Yeri'ni inceledi.

Tesis, 83 bin 71 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 31 tersanede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, yaklaşık bin 200 teknenin kışlama yapabileceğini bu teknelerin bakım onarım işlemlerinin de yapılabileceğini ve yılda 60 yat üretim kapasitesinin olacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu'na katkılarından dolayı Tersan Grup Yöneticileri tarafından plaket, Milas Halısı ve çeşitli hediyeler verildi.