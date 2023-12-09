Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu

KADINLARIN HUKUKİ KAZANIMLARI ANLATILDI

Ziyareti sosyal paylaşım sitesi X hesabından duyuran KADEM, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık. Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz.