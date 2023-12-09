CHP İstanbul Milletvekili Açıkel’in oğlu kazada ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in oğlu 14 yaşındaki Emre Perit Açıkel, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Saltoğlu Bulvarından Alacaatlı istikametine giden 19 yaşındaki Abdurrahman B. A. yolun karşısına geçmeye çalışan Açıkel'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Açıkel'in kafatası ve sol göz kemiğinin kırıldığını belirlenirken, beyin kanaması şüphesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ

Abdurrahman B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çevrede bulunan vatandaşlar ifadelerinde, şüphelinin kullandığı aracın kırmızı ışıkta geçerek yay geçidinden karşıya geçen Açıkel'e çarptığını gördüklerini söyledi. Açıkel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.