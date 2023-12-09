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Giriş Tarihi: 9.12.2023 13:28 Son Güncelleme: 9.12.2023 13:29

CHP İstanbul Milletvekili Açıkel’in oğlu kazada ağır yaralandı

Ankara’da CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’in 14 yaşındaki oğlu Emre Perit Açıkel, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Aracın kırmızı ışıkta geçtiği öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunan Açıkel, tedavi altına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP İstanbul Milletvekili Açıkel’in oğlu kazada ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in oğlu 14 yaşındaki Emre Perit Açıkel, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Saltoğlu Bulvarından Alacaatlı istikametine giden 19 yaşındaki Abdurrahman B. A. yolun karşısına geçmeye çalışan Açıkel'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Açıkel'in kafatası ve sol göz kemiğinin kırıldığını belirlenirken, beyin kanaması şüphesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMİŞ

Abdurrahman B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çevrede bulunan vatandaşlar ifadelerinde, şüphelinin kullandığı aracın kırmızı ışıkta geçerek yay geçidinden karşıya geçen Açıkel'e çarptığını gördüklerini söyledi. Açıkel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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CHP İstanbul Milletvekili Açıkel’in oğlu kazada ağır yaralandı
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