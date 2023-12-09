Cumhurbaşkanı Tatar’ın objektifinden KKTC fotoğrafları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın objektifinden KKTC" fotoğraf sergisi, İstanbul'da açıldı. Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda düzenlenen açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda davetli katıldı.Serginin açılışında konuşan Tatar, KKTC'nin doğası, kültürünün İstanbul'un güzide bir mekanında sergilenmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Bugün açılan sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yıl dönümünde hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha fazla tanıtma, sadece güzellikler değil aynı zamanda sanata ve kültüre verdiğimiz önemi göstermesi açısından önemli.Bu fotoğraflarda da göreceğimiz gibi, benim her zaman mesajım çevremize, doğamıza sahip çıkmak. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ımız Doğu Akdeniz'in en güzel adası. Yeşilimizle mavimizle çevremizle doğal güzelliklerimizle, tarihimizle." dedi.