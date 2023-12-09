Dışişleri Bakanı Fidan: ABD Gazze konusunda artık yalnız kaldı

'İSVEÇ ÜYELİĞİ YÜCE MECLİSİN TAKDİRİNDE'



"Biliyorsunuz arkadaşlar Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını, bu konuda atılması gereken adımların neler olduğu konusundaki tutumumuzu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerini ifade ediyoruz. Bunun dışında ikili görüşmede gündeme gelen konular arasında özellikle Amerikan tarafının takip ettiği İsveç'in NATO üyeliği meselesi var. Bu konuyu konuştuk. Burada tabi bizim pozisyonumuz belli. Yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Vilnius'da Sayın Cumhurbaşkanımız, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile vardığı mutabakat neticesinde bir takım alınan kararlar var. Bunun takibi olarak bizim çalıştığımız konular var.

Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yetki belgesi, bu konudaki karar tasarısı Meclis'e gönderilmiş durumda. Bundan sonrası yüce Meclisin takdirindedir ve biz bunu muhataplarımıza ilettik. Bunun dışında özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış görüşmeleri gündeme geldi. Burada biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki barış anlaşmasını desteklediğimizi ve bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabaları gösterdiğimizi söyledik. Onlar da bu konuda aynı fikirdeler. Bölgede normalleşmenin olması bölgenin lehine olacaktır diye düşünüyoruz."